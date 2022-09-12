Глава МАГАТЭ начал консультации об охранной зоне вокруг ЗАЭС с Украиной и Россией

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Россией и Украиной по вопросу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект", - сказал Гросси на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Гросси, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, под угрозой реакторы и помещения для хранения отработанного топлива.