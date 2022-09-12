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Власти Франции рассчитывают сохранить рост ВВП в 2022-2023 годах

Власти Франции рассчитывают сохранить рост ВВП в 2022-2023 годах

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что его стране в 2022 и 2023 году не грозит рецессия и что французская экономика сохранит экономический рост.

"Мы будем иметь экономический рост, по меньшей мере, в 2,5% в 2022 году", - как передает Арменпресс, об этом  заявил он телеканалу LCI.

Что касается 2023 года, то, по его словам, несмотря на ряд негативных внешних факторов, французская экономика устоит благодаря позитивной динамике потребления и инвестиций.

"В Германии существует реальный риск рецессии, сложная ситуация в США и на китайском рынке нарастают трудности, потому что эпидемия COVID продолжается. Все это окажет влияние в 2023 году на Францию", - признал Ле Мер.

Тем не менее, "рост будет положительным", заверил он, не называя цифр.

 


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