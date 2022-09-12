Эрдоган вновь предложит Путину встретиться с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщило издание Hurriyet.

"Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", — говорится в материале.

Как утверждается, ситуация в Украине станет самой важной темой на встрече глав государств. Эрдоган планирует сообщить Путину, что Турция стремится к прекращению боевых действий и может стать посредником.

Кроме того, одним из главных пунктов повестки на предстоящей личной встрече лидеров будет работа "зернового коридора".

"После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", — уточнило издание.

Также лидеры могут обсудить возможную военную операцию Турции в Сирии.

Встреча Путина и Эрдогана может состояться на полях саммита ШОС в Самарканде, который запланирован на 15-16 сентября.