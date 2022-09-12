Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 608 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 608 610 078, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 514 444 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 250 705 и 1 050 323.

Индия - 44 500 580 и 528 165.

Франция - 34 898 909 и 155 508.

Бразилия - 34 516 739 и 684 813.

Германия - 32 452 250 и 148 299.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 836. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 173, Франции - 2 355, Германии - 1 758, США - 3 211.