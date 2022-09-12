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Азиатские индексы выросли - 12-09-22

Азиатские индексы выросли - 12-09-22

ТОКИО, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.16% и составил 28542.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.75% и составил 1980.22 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3262.05 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 19362.25 пункта.


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