Президент Республики Арцах подписал указ о создании Общественного совета
18:04, 12 Сентябрь 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 сентября подписал указ о создании Общественного совета.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Совет является совещательным органом, все члены которого избираются по добровольному принципу на общественных началах.
Согласно указу, утвержден устав Совета и назначены 8 членов, которые организуют процесс избрания остальных 17 членов органа в сроки, предусмотренные уставом Совета.
Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует до окончания срока полномочий действующего Президента Республики Арцах.
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