При поддержке МЧС состоялся 2-й конкурс БПЛА «Птица»

Образовательный фонд имени Карена Варданяна и Союз предприятий передовых технологий на испытательной станции БПЛА села Лернапат Лорийской области совместно провели 2-й конкурс БПЛА «Птица». Мероприятие поддержало МЧС Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, цель — предложить решения по повышению эффективности спасательных мероприятий в чрезвычайных ситуациях посредством использования беспилотных летательных аппаратов.

Конкурс прошел по трем номинациям: школьная, любительская и профессиональная. Было подано 106 заявок на участие. Перед группами-участниками были поставлены простые, средние и сложные задачи соответственно: ориентирование в местности, нахождение и различение вещей, доставка посылок, рассыпление жидких веществ. Решение таких задач значительно повышает эффективность работы спасателей и служб экстренного реагирования.

Участникам были вручены сертификаты, а участники, занявшие первые три места в номинациях, получили денежные и другие награды.

Ведомство приветствует проведение мероприятий, направленных на развитие авиаробототехники, с учетом важности применения БПЛА в поисково-спасательных работах и эффективности их работы при проведении операций.