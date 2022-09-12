Премьер-министр Пашинян провел в Аштараке обсуждение концепции Академического городка

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Институт физических исследований Национальной академии наук Республики Армения в городе Аштарак Арагацотнской области, где была обсуждена концепция Академического городка.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главу правительства сопровождали руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, глава Комитета кадастра Сурен Товмасян и представители других заинтересованных ведомств.

Академический городок планируется разместить на территории Института физических исследований и Института радиофизики и электроники НАН и других прилегающих к ним территорий.

В Академическом городке будут размещены до 8 вузов со всей своей инфраструктурой. Уже разработан предварительный план городка, согласно которому в Академическом городке будут созданы все необходимые условия для студентов и преподавателей. Помимо вузов, в городе также будут созданы жилые участки, исследовательские центры, спортивная инфраструктура, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на проживание до 50 тысяч человек.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность разработки плана действий с четким графиком. Глава правительства подчеркнул важность обеспечения городка всей необходимой инфраструктурой, в том числе транспортной сетью. По словам премьер-министра, создание Академического городка также будет способствовать развитию Арагацотнской и соседних областей, формированию образовательных и научных кластеров. Никол Пашинян отметил, что программа входит в число приоритетов правительства, и в контексте ее эффективной реализации дал ряд поручений руководителям ответственных ведомств.