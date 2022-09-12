Министр здравоохранения Армении провела встречу с главой ВОЗ 

В рамках проходящей в Израиле 72-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян встретилась с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Как передает Арменпресс, об этом Анаит Аванесян написала на своей странице в Facebook.

«Говорили о звене первичной медико-санитарной помощи, внедрении комплексного медицинского страхования, электронного здравоохранения и других реформах сферы, реализуемых в тесном сотрудничестве с ВОЗ программах, и ходе достигнутых договоренностей.Принимая во внимание важность предстоящего 5-7 октября в Армении 5-го глобального совещания медицинских бригад быстрого реагирования на высоком уровне, мы обсудили его подготовку, подчеркнув важность проведения такого мероприятия», - отметила министр.

Она добавила, что были также обсуждены работы по разработке и принятия правового документа о готовности к эпидемической угрозе на международном уровне, подчеркнув важность готовности стран в преодолении возможных пандемий.