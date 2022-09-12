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Представители АРФД провели встречу с послом РФ 

Представители АРФД провели встречу с послом РФ 

Представители АРФД Армен Рустамян и Ишхан Сагателян 12 сентября провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФД, особое внимание было уделено армяно-российскому стратегическому партнерству, обеспечению безопасности арцахских армян, обеспечению непрерывной и полноценной связи между Арцахом и Арменией и деятельности российских миротворческих сил в этом контексте.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений и региональных развитий.


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