Белый дом не уточняет, проведет ли Байден в Лондоне рабочие встречи

Белый дом пока не уточняет, планируются ли у президента США Джо Байдена какие бы то ни было рабочие встречи в Лондоне, куда он вылетает в предстоящие выходные дни на похороны умершей 8 сентября королевы Великобритании Елизаветы II.

"Нам в настоящее время в предварительном плане говорить не о чем - о каких бы то ни было потенциальных встречах", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в Бостон (штат Массачусетс). Пресс-секретаря Белого дома просили пояснить, в частности, намечаются ли у Байдена переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и новым британским королем Карлом III.

Кроме того, Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о том, может ли на похороны Елизаветы II отправиться кто-то из бывших президентов США. Согласно изложенной ею информации, решения на этот счет будет принимать Лондон, официальное приглашение, полученное "поздним вечером в субботу", было направлено исключительно на имя Джо Байдена и его супруги Джилл. "Приглашение было только для президента и первой леди", - сказала официальный представитель Белого дома.

Она также подтвердила, что Байден, как и намечалось, примет на следующей неделе участие в мероприятиях по линии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Он все еще планирует, он посетит Генеральную Ассамблею", - заверила Жан-Пьер. По ее словам, детали этого графика главы администрации США продолжают дорабатываться.

Елизавета II, умершая в возрасте 96 лет, правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. У нее было четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Новым правителем стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III. Объявленный в Великобритании национальный траур продлится до дня похорон Ее Величества, назначенных на 19 сентября. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев, ее дата пока не названа.