Портфель программ Армении и ВБ составляет более 2,5 млрд долларов: в Ереване отметили 30-летие партнерства

Вице-премьер Мгер Григорян принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анну Бердье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, в ходе беседы вице-премьер поблагодарил организации группы ВБ за стратегическое сотрудничество и подчеркнул важность его эффективного продолжения. Были обсуждены текущие программы в области улучшения инфраструктуры жизненно важного значения, развития человеческого капитала, модернизации системы государственного управления, цифровизации и других направлениях.

Вечером вице-премьер принял участие в юбилейном приеме, посвященном 30-летию партнерства между Республикой Армения и группой Всемирного банка, где выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемая госпожа Бердье,

Уважаемые Ваши превосходительства послы,

Дамы и господа,

Имею честь от своего имени и от имени правительства Республики Армения поздравить всех с 30-летием нашего сотрудничества с группой Всемирного банка.

Всемирный банк был для нас настоящим и надежным партнером в этот, может быть, не очень длительный в плане истории, но насыщенный различными событиями период.

Примечательно, что наша первая совместная инвестиционная программа была направлена на смягчение последствий землетрясения 1988 года, одного из самых тяжелых бедствий в новейшей истории Армении.

После этой программы мы вместе работали над более чем 100 проектами в различных отраслях, общая стоимость портфеля которых превышает 2,5 миллиарда долларов.

Однако хотел бы подчеркнуть, что организации группы Всемирного банка никогда не были для нас просто финансовыми партнерами.

Группа Всемирного банка сыграла ключевую роль в осуществлении коренных реформ в Армении, обогащая наши усилия своим экспертным потенциалом в сферах совершенствования и институционального становления управления, борьбы с коррупцией, повышения конкурентоспособности экономики, развития человеческого капитала и в других важных направлениях.

Наши совместные программы всегда имели для Армении стратегическое значение, улучшали качество жизни наших граждан и способствовали непрерывному развитию Армении.

В этой связи хотелось бы особо выделить программы, направленные на управление природными ресурсами и улучшение жизненно важных инфраструктур, а также выделить наши усилия по развитию человеческого капитала - в направлениях совершенствования образования, повышения социальной защиты и модернизации система здравоохранения.

Считаю необходимым отметить ценное сотрудничество группы партнеров Банка с частным сектором в Армении, что чрезвычайно важно для экономического развития нашей страны в целом и в контексте формирования прозрачной и подотчетной среды в частном секторе в частности.

Бедствия и сложные региональные развития 2020 года с потенциально серьезными экономическими последствиями для нашей страны еще раз подчеркнули необходимость совместной работы и консолидации ресурсов.

Уверен, что у нас будет еще много возможностей вместе отметить юбилеи сотрудничества.

Еще раз хочу поблагодарить Вас за плодотворное партнерство, подчеркнув самоотверженную работу наших партнеров как в Вашингтоне, так и Ереване, направленную на процветание и постоянное развитие нашей страны.

Спасибо”.