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ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии. противник использует БПЛА

ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии. противник использует БПЛА

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук. Противник также использует БПЛА.

Об этом сообщает Минобороны Армении.


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