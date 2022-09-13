Министерство обороны Армении призывает не публиковать видео интенсивных перестрелок
01:46, 13 Сентябрь 2022
Министерство обороны Армении призывает не публиковать видео продолжающихся интенсивных перестрелок. Как сообщает Арменпресс, об этом написал официальный представитель министерства обороны Армении Арам Торосян.
Ранее Минобороны Армении сообщило, что 13 сентября в 00:05 части ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных вооружений в направлении армянских позиций около Гориса, Сотка, Джермука. Противник также использует БПЛА.
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