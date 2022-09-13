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Ситуация на линии соприкосновения в Арцахе относительно стабильная

Ситуация на линии соприкосновения в Арцахе относительно стабильная

По состоянию на 01:50 ситуация вдоль линии соприкосновения Арцаха относительно стабильна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

«В связи с агрессивными военными действиями азербайджанской стороны на различных участках Республики Армения сообщаем, что по состоянию на 01:50 ситуация вдоль линии соприкосновения Арцаха относительно стабильна. Призываем население республики сохранять спокойствие и бдительность, следить только за официальной информацией», - говорится в заявлении Инфошатба.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Согласно сообщению МО Армении, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ.


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