Азербайджан обстреливает и гражданскую инфраструктуру: омбудсмен Армении

Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, азербайджанская сторона также наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Арменпресс, 13 сентября с заявлением по поводу широкомасштабной провокации азербайджанской стороны выступила омбудсмен Кристине Григорян.

«По звонкам на горячую линию омбудсмена, информации из местных и других источников, вооруженные силы Азербайджана в течение двух часов интенсивно обстреливают из различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в направлении Капана, Гориса, Джермука, Вардениса и соседних общин.

Согласно полученной нами информации, целью обстрелов также являются объекты гражданской инфраструктуры. Это грубое нарушение заявления о прекращении огня, которое подготавливалось соседним государством при помощи манипулятивной информации в предшествующие дни. Эти незаконные действия должны быть немедленно прекращены», - сказал правозащитник.

Защитник прав человека направит эту информацию соответствующим международным партнерам и сетям.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Согласно сообщению МО Армении, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ.