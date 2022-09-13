Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности: Пашинян провел телефонный разговор с Макроном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Армении сообщил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Республики Армения в разных направлениях границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции со стороны международного сообщества.

Президент Макрон назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.