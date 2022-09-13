Международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность в связи с обстрелом армянских населенных пунктов.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что сегодня ночью азербайджанские вооруженные силы подвергли интенсивным обстрелам армянские населенные пункты Горис, Джермук, Варденис и Сотк. Мы призываем обе стороны немедленно прекратить огонь и найти мирное решение», - как сообщает Арменпресс, говорится на странице организации в Twitter.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Согласно сообщению МО Армении, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ.