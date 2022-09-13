Международная реакция должна быть немедленной и единой: глава регионального совета Прованс-Альпы

Глава французского регионального совета Прованс-Альпы Рено Муселье коснулся информации об обстреле армянских населенных пунктов со стороны Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter Муселье написал:

"Если нападение Азербайджана на суверенную территорию Армении подтвердится, то международная реакция должна быть немедленной и единой", - заявил Муселье.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Согласно сообщению МО Армении, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны интенсивная перестрелка продолжается. Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ.

МО Армении сообщило, что ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 04:00 продолжает оставаться крайне напряженной. По его словам, перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается с неослабевающей интенсивностью.

«Противник продолжает применять артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберное огнестрельное оружие. Обстреливается как военная, так и гражданская инфраструктура.

На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению. Позиционные бои продолжаются», - сказал он, добавив, что ВС Армении дают адекватный ответ противнику и полностью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

Данные о потерях армянской стороны уточняются.