Это нападение на международно признанные армянские населенные пункты: Джеки Спир

Конгрессмен США Джеки Спир коснулась обстрелов мирных армянских населенных пунктов вооруженными силами Азербайджана, подчеркнув, что Азербайджан обстреливает международно признанные армянские города.

«Я возмущена сообщениями об открытии Азербайджаном массированного артиллерийского огня в направлении мирных армянских городов. Чтобы было ясно, это международно признанные армянские города, а не спорные населенные пункты. Несправедливо, что США продолжают оказывать военную поддержку Азербайджану», - заявила Джеки Спир.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА. Ожесточенная перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. «Вооруженные силы Республики Армения дают адекватный ответ. Министерство обороны регулярно будет публиковать официальные сообщения о развитии ситуации », - сказал пресс-секретарь Минобороны РА Арам Торосян.

Министерство обороны Республики Армения недавно сообщило, что по состоянию на 04:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе остается крайне напряженной. Перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается с неослабевающей интенсивностью. Противник продолжает применять артиллерию, минометы, зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Страдает как военная, так и гражданская инфраструктура. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению. Позиционные бои продолжаются.

Данные о потерях армянской стороны уточняются.