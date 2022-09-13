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Арарат Мирзоян проинформировал Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана

Арарат Мирзоян проинформировал Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберных винтовок по армянским позициям в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник использует и БПЛА.
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