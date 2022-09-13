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В связи с агрессией Азербайджана правительство Армении уже обратилось к России, Совету Безопасности ООН и к ОДКБ

В связи с агрессией Азербайджана правительство Армении уже обратилось к России, Совету Безопасности ООН и к ОДКБ

В связи с агрессией Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения правительство уже обратилось к России, Совету Безопасности ООН и к Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра Армении.

Ранее на заседании Совета безопасности РА в связи с агрессией в отношении суверенной территории РА было принято решение об официальном обращении к Российской Федерации, с целью введения в действие положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, к Организации Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
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