Цены на цветные металлы - 12-09-22

ЛОНДОН, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.13% и составила 2283.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.26% и составила 7955.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.67% и составила 1949.00 долларов США, цена на никель выросла на 6.88% и составила 24577.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.40% и составила 21461.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.92% и составила 3196.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.31% и составила 35560.52 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.