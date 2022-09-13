Европейские индексы выросли - 12-09-22
МОСКВА, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.40% и составил 13402.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.95% и составил 6333.59 пункта, британский FTSE вырос на 1.66% и составил 7473.03 пункта, а российский RTSI вырос на 1.42% и составил 1280.67 пункта.
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