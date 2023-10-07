Продолжению войны между Арменией и Азербайджаном не будет никакого оправдания. Глава ГШ Ирана

Начальник Генерального штаба Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери обратился к последним событиям в регионе Южного Кавказа и армяно-азербайджанским отношениям.

Он отметил, что событиями последних недель Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, добавив, что меньшинства на всех этих территориях должны жить мирно и иметь равные права.

По словам начальника Генштаба ВС Ирана, Тегеран уважает и ценит сохранение территориальной целостности Армении и Азербайджана.

«Это тот вопрос, который мы подчеркивали в ходе наших встреч и переговоров с официальными лицами двух стран. Поэтому мы надеемся, что, добившись полного мира, Кавказский регион станет свидетелем мира и восстановления без изменения географических и геополитических границ региона. После этого не будет никаких оправданий продолжению войны», - как сообщает Арменпресс, цитирует Mehrnews слова Мохамада Хоссейна Багери.