Алиев заявил о возможности встречи в Тбилиси для нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что так он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Согласно источнику, Алиев заявил, что если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений.