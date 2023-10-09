Москва рассматривает возможность проведения встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана

Москва рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в рамках саммита СНГ, который пройдет в Бишкеке 12 октября. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ.

Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», - сказал Галузин.