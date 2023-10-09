В армяно-азербайджанском конфликте точка пока не поставлена: замминистра иностранных дел РФ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил мнение, что в армяно-азербайджанском конфликте точка пока не поставлена.

Как сообщает «Арменпресс», Галузин сказал об этом в интервью РБК, отвечая на вопрос, удалось ли положить конец конфликту между Баку и Ереваном вокруг Нагорного Карабаха после принятия решения о роспуске Нагорно-Карабахской Республики.

Заместитель министра иностранных дел в первую очередь напомнил, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе 20 сентября было достигнуто при посредничестве российских миротворческих войск.

«После прекращения боевых действий 20 сентября российский миротворческий контингент сыграл важнейшую роль в оказании гуманитарного содействия жителям Карабаха, включая снабжение продовольствием, оказание медицинской помощи, эвакуацию более сотни людей, получивших ранения в результате взрыва на АЗС в одном из районов Карабаха. То есть та ситуация, которую мы видим сейчас, когда нет боевых действий, это во многом заслуга России и ее миротворческого контингента.

В то же время Галузин заявил что, конца конфликтной ситуации пока нет.

«Вместе с тем полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре. И Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями», - отметил Галузин.