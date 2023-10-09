Наличие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе Москва считает востребованной

Официальная Москва считает, что роль миротворческих войск РФ в Нагорном Карабахе востребована и будет необходима в будущем.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение в интервью РБК выразил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, коснувшись будущего российских миротворческих войск, дислоцированных в Нагорном Карабахе.

По его словам, ситуация на местах развивается достаточно подвижно.

«Очень многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Но одновременно я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остается более чем востребованной.

Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль, во-первых, в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха. Наши военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность. К сожалению, шесть наших военнослужащих погибли при исполнении своего служебного долга. Мы глубоко скорбим об этом.

По мнению замминистра, прежде всего, остается вопрос оставшихся там армян Нагорного Карабаха, нужно, чтобы они были спокойны.

«Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что, я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала. Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам»- сказал Галузин.