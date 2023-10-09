Галузин отметил, в каком случае РФ, ЕС и США могут совместно работать над нормализацией армяно-азербайджанских отношений

Россия, Евросоюз и США могут вместе работать над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном только в том случае, если Запад примет во внимание договоренности, достигнутые при посредничестве Москвы. Как передает «Арменпресс», это заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК.

«Могут. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу», - заявил замминистра иностранных дел России.

Он заметил, что существуют форматы мирного урегулирования, которые были разработаны между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года.

«И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может», - подчеркнул Галузин.