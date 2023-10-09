Миссия ООН вновь направилась в Нагорный Карабах, откуда уже выселены все армяне

Миссия ООН во второй раз отправилась в Нагорный Карабах, откуда уже выселены все армяне.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

В составе миссии представители различных организаций ООН.

Миссия ООН впервые выехала в Нагорный Карабах для ознакомления с ситуацией на месте и определения гуманитарных потребностей жителей лишь 1 октября, уже после насильственного перемещения армян Нагорного Карабаха в результате агрессии Азербайджана 19 сентября. После первого визита миссии было представлено «заключение», которое подверглось критике армянской стороны. В частности, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявил, что если такова реакция ООН, то она уже слишком запоздала и ее слишком мало. Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян, осудив работу миссии ООН в Нагорном Карабахе, подчеркнул, что миссия легализовала различные преступления, совершенные Азербайджаном.