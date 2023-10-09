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Россия активно помогает Армении и Азербайджану в вопросе открытия Мегринского маршрута: Галузин

Россия активно помогает Армении и Азербайджану в вопросе открытия Мегринского маршрута: Галузин

2 июля состоялось последнее заседание трехсторонней рабочей группы с участием вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева. Стороны зафиксировали заметный прогресс в направлении разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, говоря о деятельности трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Говоря о разблокировке коммуникаций в регионе, замминистра иностранных дел РФ использовал формулировку «Мегринский маршрут».

«Все-таки речь идет о железной дороге по территории Армении, поэтому я позволил себе использовать название Мегринский маршрут. Да, в Азербайджане это называется Зангезурский коридор. Скажем так, чтобы эта формулировка устраивала всех, мы активно помогаем нашим азербайджанским и армянским партнерам в том, чтобы достичь договоренности. Считаем, что эта договоренность будет очень важным фактором общей стабилизации в Закавказье. Она будет способствовать экономическому развитию всех закавказских государств, потому что Армения в этом случае получит возможность стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Россией. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. И общая стабилизация ситуации в Закавказье послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы», - сказал Галузин.


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