Замглавы МИД представил немецкому депутату опасность уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия в НК

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 9 октября встретился с депутатом Бундестага, координатором межобщественного сотрудничества правительства ФРГ с Южным Кавказом, Республикой Молдова и странами Центральной Азии Робином Вагенером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили сложившийся между Арменией и Германией политический диалог на высоком уровне. Была подчеркнута важность стабильного развития дружественных отношений и углубления сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением отмечена активизация межгосударственных отношений между Арменией и Германией, взаимные визиты на высоком уровне.

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян представил немецкой стороне гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, коснулся усилий государства по оказанию поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, в том числе проводимой с международными партнерами работы. Он обратил внимание собеседника на опасность уничтожения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Немецкой стороне был также представлен процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, усилия Армении в направлении установления мира.