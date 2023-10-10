Тигран Авинян выдвинут на пост мэра Еревана
10:20, 10 Октябрь 2023
На первом заседании нового состава Совета старейшин Еревана на пост мэра выдвинута кандидатура от партии «Гражданский договор» Тиграна Авиняна.
Как сообщает «Арменпресс», для участия в первом заседании Совета старейшин Еревана зарегистрировались 37 его членов.
Председательствующий на заседании старейшин член Совета старейшин Александр Бадалян, сообщил о выдвижении и регистрации на пост мэра Тиграна Авиняна. Остальные силы, преодолевшие барьер на выборах в Совет старейшин Еревана, не выдвинули кандидата на пост мэра.
Блок «Мать Армения» и партия «Национальный прогресс» бойкотировали первое заседание Совета старейшин Еревана.
Нового мэра Еревана изберут члены Совета старейшин.
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