Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь 2023

Тигран Авинян выдвинут на пост мэра Еревана

Тигран Авинян выдвинут на пост мэра Еревана

На первом заседании нового состава Совета старейшин Еревана на пост мэра выдвинута кандидатура от партии «Гражданский договор» Тиграна Авиняна.

Как сообщает «Арменпресс», для участия в первом заседании Совета старейшин Еревана зарегистрировались 37 его членов.

Председательствующий на заседании старейшин член Совета старейшин Александр Бадалян, сообщил о выдвижении и регистрации на пост мэра Тиграна Авиняна. Остальные силы, преодолевшие барьер на выборах в Совет старейшин Еревана, не выдвинули кандидата на пост мэра.

Блок «Мать Армения» и партия «Национальный прогресс» бойкотировали первое заседание Совета старейшин Еревана.

Нового мэра Еревана изберут члены Совета старейшин.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]