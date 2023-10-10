Международное сообщество позволило свершиться этой гуманитарной катастрофе: представитель армянской общины Каталонии

Представитель Фонда «Энтерпрайз Армения», действующего в Испании, член Всеобщего армянского благотворительного союза Левон Григорян выступил на общественных слушаниях, состоявшихся 6 октября в Парламенте Каталонии, представив ситуацию в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», слушания проходили в комиссии по иностранным делам, Европейскому союзу и сотрудничеству Парламента Каталонии.

Он рассказал о почти десятимесячной блокаде Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, о тяжелой ситуации, создавшейся для коренных жителей - армян, о последующей этнической чистке, подчеркнув, что «международное сообщество предало» армян Нагорного Карабаха.

Левон Григорян заявил, что в регионе разворачивается настоящий гуманитарный кризис, и подчеркнул, что этническая чистка «сама по себе является оскорблением человеческого достоинства».

«Меня как гражданина Европы шокирует то, что власти таких стран, как США, Россия, и такие организации, как Европейский Союз или Организация Объединенных Наций, не приняли решительных мер, чтобы остановить эту трагедию. Международное сообщество допустило завершение этой гуманитарной катастрофы - этническую чистку», - добавил Григорян.

Он придал большую важность готовности Парламента Каталонии вынести этот вопрос на публичные слушания.

«Настоящие друзья познаются в такие времена. Армянская община сейчас переживает одно из самых трудных времён, и такая готовность Парламента показала его приверженность делу мира, справедливости и правам человека», - заключил Левон Григорян.