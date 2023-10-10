ЕРЕВАН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Фракции "Гражданский договор" и "Республика" Совета старейшин Еревана подписали меморандум о сотрудничестве с учетом результатов выборов в Совет старейшин Еревана. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил мэр Еревана Тигран Авинян.



«Считая суверенитет, демократию и безопасность Республики Армения высшими ценностями, стремясь сделать город Ереван европейской моделью, городом, пригодным и доступным для людей, реализуя предвыборные программы «Гражданского договора» и партии "Республика", мы решили начать сотрудничество во благо Еревана, развития столицы Республики Армения и благосостояния ереванцев", - сказал Авинян.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. Из 14 политических сил, участвовавших в выборах, 5 преодолели порог. Силы, преодолевшие порог, - это партия "Гражданский договор", партия "Национальный прогресс", альянс "Мать Армения", партия "Общественный голос" и партия "Республика". На пост мэра Еревана избран представитель партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.