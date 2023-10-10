Секретарь СБ Армении представил зарубежным экспертам этническую чистку Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха
13:26, 10 Октябрь 2023
10 октября секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял экспертов группы «Друзья Армении», компании «Расмуссен Глобал» и экспертного центра «Европейский совет по международным отношениям».
Как передает «Арменпресс», Армен Григорян представил ситуацию региональной безопасности и, в частности, обстановку безопасности, угрозы вокруг Армении и этническую чистку Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха.
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