Заявление Всеармянского союза «Гардман-Ширван-Нахиджеван» о четырехстороннем заявлении Гранады

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» распространил заявление по поводу четырехсторонней встречи с участием премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Совета ЕС, состоявшейся в Гранаде 5 октября.

«Арменпресс» полностью приводит заявление:

“Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» высоко оценивает содействие, оказанное Армении в ходе четырехсторонней встречи Армения-Франция-Германия-ЕС, состоявшейся 5 октября в Гранаде.

Мы приветствуем усилия международного сообщества по оказанию помощи десяткам тысяч коренных армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и придаем важное значение упоминанию в заявлении права беженцев на возвращение: «Беженцы должны свободно воспользоваться правом - вернуться в свои дома и в места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с уважением их истории, культуры и прав человека».

Мы подтверждаем наше требование, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели возможность вернуться на свои первоначальные места проживания при условии сильных и надежных международных гарантий, и добавляем, что это право должно быть распространено и на насильственно перемещенных армян с исторических территорий Гардмана, Ширвана и Нахиджевана в 1988-1992 годах. Мы, пережившие азербайджанскую агрессию, хорошо осознаем важность нашего возвращения как с точки зрения защиты и восстановления армянской культурной среды, обеспечения идентичности, так и с точки зрения применения международного права. Это может обернуться серьезной борьбой за предотвращение подобных явлений в будущем.

Мы призываем международное сообщество, влиятельные страны, международные организации, авторитетные гуманитарные и правозащитные организации активизировать усилия по исправлению столетних упущений и полному восстановлению прав лиц, изгнанных из Нагорного Карабаха в 2020-2023 гг., так и с территорий Азербайджана в 1988-1992 гг., обеспечение исторической справедливости и человеческого достоинства”.