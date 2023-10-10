Левон Тер-Петросян принял Каро Пайлана

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 10 октября принял в своей резиденции турецкого политика армянского происхождения, бывшего депутата парламента Турции Каро Пайлана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Арман Мусинян.

Разговор в основном касался перспектив урегулирования армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. Для достижения этих целей в качестве приоритетного шага стороны назвали необходимость преодоления внутриполитической напряженности в Армении.

На встрече присутствовал также руководитель офиса первого президента Аветис Авагян.