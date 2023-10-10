Деятельность российских миротворцев в НК будет адаптирована к новым условиям: Захарова

Ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась, деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сказала она на брифинге.

"Уже свернут ряд стационарных, временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже говорили, обсуждаются с Баку", - резюмировала дипломат.