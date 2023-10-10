Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь 2023

Замглавы МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы международной защиты беженцев из НК

Замглавы МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы международной защиты беженцев из НК

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 9 октября в Женеве провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Джульеттой Вальс Нойес.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ваге Геворгян представил заместителю госсекретаря проводимую Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха политику этнической чистки, а также массовые нарушения прав человека и преступления Баку.

Был обсужден широкий спектр вопросов международной защиты и помощи беженцам из Нагорного Карабаха.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]