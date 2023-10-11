Армения готова открыть дороги для Азербайджана и Турции на основе своего суверенитета и своей юрисдикции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Армения готова открыть дороги Азербайджану и Турции на основе принципа своего суверенитета, юрисдикции и взаимности, а это означает, что никакая третья сила не должна иметь контроль над какой-либо территорией Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению, коснувшись того, что Азербайджан и Турция обсуждают тему разблокирования региональных коммуникаций, используя формулировку «коридор».

«Однако есть очень важный нюанс. Слово «коридор» обычно используется в глобальном мире как общий термин для обозначения каналов связи. Например, недавно в Национальном собрании я сказал, что проект Север-Юг официально является дорожным коридором Север-Юг», - отметил Пашинян, уточнив, что в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года это имеет несколько иную логику. Потому что в этом заявлении есть Лачинский коридор, который по логике заявления содержит определенное содержание экстерриториальности или контроля со стороны третьей силы. Лачинский коридор - это не просто дорога, а полоса территории шириной в 5 километров, находящаяся под контролем третьей стороны.

По мнению премьер-министра, эти темы связаны друг с другом. «Что мы говорим? Мы говорим, что Республика Армения готова и заинтересована, кстати, это тоже очень важно, открыть региональные коммуникации. Армения готова открыть дороги Азербайджану и Турции на основе принципа своего суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности, а это означает, что никакая третья сторона не должна иметь контроля над какой-либо территорией Республики Армения. Пограничные и таможенные службы Республики Армения при пересечении границ Республики Армения должны действовать исходя из юрисдикции Республики Армения. Нам, например, говорят, что в Трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Российская Федерация, я говорю, что в Трехстороннем заявлении этого нет. Это публичный документ, давайте прочтем его, наоборот, там указано, что безопасность гарантируется Арменией», - добавил Пашинян.