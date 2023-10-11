Вопрос о 102-й российской военной базе и пограничниках в Армении не ставился ни Россией, ни нами: Пашинян

Вопрос о 102-й российской военной базе в Армении и российских пограничниках не поднимался. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян подчеркнул это в интервью Общественному телевидению, коснувшись вопроса будущего пограничников РФ и 102-й военной базы в Армении.

«Я только что говорил о правовом обосновании миротворческих войск РФ в Нагорном Карабахе. Оставаться им в Армении, или нет в случае их ухода из Нагорного Карабаха? Я сказал, что никаких юридических оснований для их пребывания в Армении нет. Но с другой стороны, я не понимаю Вашего вопроса о пограничных войсках и 102-й военной базе, потому что основания их присутствия здесь совершенно ясны, эти основания продолжают существовать, и мы с РФ относительно этого не поднимаем никаких вопросов», - подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, есть много проблем, но не факт, что все проблемы взаимосвязаны или имеют причинно-следственные связи.