Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о разговоре с Путиным по поводу ратификации Римского статута

Как передает «Арменпресс», Пашинян затронул эту тему в интервью Общественной телекомпании, коснувшись замечания, что ратификация закона рассматривается как шаг, предпринятый против России.

Пашинян признал, что есть проблема с восприятием.

Премьер-министр сообщил, что после сентября 2020 года, когда они увидели, что эти системы безопасности не работают, они начали искать другие факторы, которые могли бы способствовать безопасности Армении.

«Был подписанный Римский статут, который, кстати, подписала и Российская Федерация. Но когда-то Конституционный суд признал его неконституционным. Но, учитывая тот факт, что после этого решения Конституция Армении менялась дважды, мы решили обратиться в Конституционный суд еще раз, то есть в это было в декабре 2022 года. По нашему законодательству Конституционный суд должен принять решение в течение трёх месяцев. И три месяца работы Конституционного суда закончились в то время, когда Международный уголовный суд вынес решение против президента РФ, это произошло в те же дни. Совпадение кажется очевидным, не так ли? Гаагский суд принимает решение, через день или два Конституционный суд Армении публикует свое решение, что Римский статут соответствует Конституции Армении», - заметил Пашинян.

Правительство это решение приняло в декабре 2022 года. Со стороны Российской Федерации не поступило никаких сигналов, что это может стать проблемой. По словам премьер-министра, этот сигнал поступил тогда, когда «поезд уже двинулся, и этот поезд должен был доехать до конца».

«И очевидно, что это не имеет никакого отношения к связям между Арменией и Россией. Более того, мы предложили иметь такое же правовое регулирование с Российской Федерацией, как и с Соединенными Штатами Америки», - сказал он.

У Армении есть договоренность с США о том, что отношения, зафиксированные в этих международно-правовых процессах, не влияют на двусторонние отношения. И Римский статут предоставляет такую ​​возможность.

«Римский статут гласит, что можно быть членом этого организма, но возможно договориться со странами, что ваши отношения регулируются по-другому. Как партнер, я думаю, что мы очень честны. Я, кстати, еще в марте выступил с инициативой на эту тему, позвонил президенту РФ, сказал, что понимаю, что совпадения на первый взгляд очевидны, но это процесс и он проверяем. И у меня сложилось впечатление, что понимание есть, и мы продолжили процесс», - заключил премьер-министр.

Национальное собрание Армении 3 октября ратифицировало Римский статут.