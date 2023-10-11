Арарат Мирзоян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе Луисом Боно

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Луисом Боно.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на МИД РА.

Касаясь вопроса установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость сдерживания посягательств на территориальную целостность и суверенитет Армении и конструктивного участия Азербайджана в мирном процессе.

Состоялся также обмен мыслями по поводу решения гуманитарных проблем и прав более чем 100 000 насильственно перемещенных армян Нагорного Карабаха.

Министр Мирзоян подчеркнул, что Нагорный Карабах, несмотря на многочисленные призывы международных партнеров, в том числе и США, фактически подвергся этнической чистке. Арарат Мирзоян подчеркнул, что неспособность предотвратить массовое перемещение жителей Нагорного Карабаха с их родины в XXI веке еще раз доказывает необходимость четких шагов международных акторов в подобных ситуациях.