Премьер-министр Пашинян принял спецпредсатвителя ЕС Тойво Клаара

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос.

Были обсуждены вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность продолжения процесса.

Была затронута гуманитарная ситуация, которая возникла в связи с вынужденным переселением более 100 тысяч наших соотечественников в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.