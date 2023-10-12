Делегация НС Армении представила депутатам Бундестага ФРГ вопросы в связи с вынужденными переселенцами из НК

С целью углубления армяно-германских политических и экономических отношений продолжается визит в Германию делегации во главе с председателем Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворгом Папояном. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в рамках визита председатель комиссии встретился с председателем Постоянной комиссии по экономическим вопросам Бундестага Германии Михаэлем Гроссе-Брёмером.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с инвестиционной средой Армении в возобновляемой энергетике, переработке медной руды, дизайна микрочипов и других сферах, а также инвестиционные интересы немецкой стороны.

Представлены также проблемы насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, их социальной и экономической активности в Армении, и в этом контексте затронуто возможное содействие Германии.

В рамках визита в Бундестаг Германии делегация НС встретилась с членами Комиссии по финансовому, внешнему и экономическому сотрудничеству и развитию.

Заместитель председателя комиссии Бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию Кристоф Хоффман выступил со вступительной речью и поприветствовал гостей, отметив, что Армения с 1991 г. является активным последователем Восточной политики. Он подчеркнул, что Армению воспринимают как партнера. Коснувшись ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, факта более ста тысяч вынужденных переселенцев, Кристоф Хоффман выразил обеспокоенность решением проблемы не мирным, а военным путем.

Глава делегации НС Г.Папоян выразил благодарность за возможность расширенной встречи с большим количеством депутатов. Он представил сложившееся положение в Армении и регионе, подчеркнул приверженность Армении демократическим ценностям, высоко оценил позитивные посредничество, усилия и адресные заявления Германии. В качестве способа выхода из ситуации Г.Папоян подчеркнул развитие экономики Армении.

Высоко оценивая необходимость опыта Германии и поддержки Армении, он выразил надежду, что совместными усилиями, а также при содействии Германии экономические и политические отношения между Арменией и ФРГ вступят в новую фазу. Руководитель делегации подчеркнул, что взаимовыгодные экономические отношения могут быть достигнуты путем активного сотрудничества обеих сторон.

В завершение встречи члены делегации НС депутаты А.Манавазян, Н.Григорян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Германии В.Енгибарян ответили на вопросы депутатов Бундестага.

Вопросы касались механизмов социальной защиты вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, ситуации в регионе, возможностей разблокирования дорог, заключения мирного договора и др.