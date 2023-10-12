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Известен стартовый состав сборной Армении на матче против Латвии

Известен стартовый состав сборной Армении на матче против Латвии

Стал известен стартовый состав сборной Армении по футболу на очередной матч отборочного тура чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Александр Петраков включил в стартовый состав сборной следующих игроков: Огнен Чанчаревич, Наир Тикнизян, Степа Мкртчян, Вараздат Ароян, Георгий Арутюнян, Артак Дашян, Угочукву Иву, Эдуард Сперцян, Тигран Барсегян, Лукас Селараян, Норберто Балекян.

Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.


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