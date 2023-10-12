Замглавы МИД Армении принял замдиректора IFRC

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 12 октября встретился с заместителем директора Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по европейскому региону Марией Алькасар Кастилья. Во встрече также приняли участие генеральный секретарь Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян и менеджер программ и операций IFRC в Армении Хишам Диаб.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, были обсуждены вопросы, связанные с решением правовых и гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Заместитель министра иностранных дел поблагодарил Армянское общество Красного Креста и IFRC за оказанную поддержку.

Была подчеркнута важность оценки и целенаправленного реагирования на основные потребности беженцев в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этой связи был отмечен опыт IFRC, а также взаимная поддержка национальных обществ.