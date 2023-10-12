РМК свернул в Нагорном Карабахе уже 22 наблюдательных пункта

В течении суток российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул один наблюдательный пост в Шушинском районе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный бюллетень МО РФ, всего с 19 сентября 2023 г. свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах.

Напомним, что, судя по предыдущим бюллетеням МО РФ, до 19 сентября РМК имело 30 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе.